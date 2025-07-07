Украинские 11-классники переводятся на дистанционное обучение и уезжают за границу. Основные причины этого – желание родителей обеспечить детям безопасность и новости о возможном скором снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

"Это грустная статистика. В 11-х классах начинает учиться одно количество детей, потом часть детей переводятся на дистанционное обучение и выезжают за границу и заканчивают школу в дистанционном формате. Нам нужно понимать причины выезда. Первая - это соображения безопасности: и дети не чувствуют себя в безопасности, и родители переживают за безопасность детей. Также родителей пугают сообщения о мобилизации с 18 лет", - пояснила она.

По ее словам, количество зарегистрировавшихся на сдачу Национального мультимедийного теста за границей в этом году возросло до 20 тысяч, а в прошлом году их было 16 тысяч.

Также она рассказала, что в 2025 году уменьшилось количество детей с оккупированных территорий, которые присоединились к украинской системе образования.

"По разным данным, на временно оккупированных территориях находится около 600 тысяч детей. В этом учебном году к украинскому образованию присоединились 44 тысячи, в прошлом – 56 тысяч детей. Мы видим за год резкий спад", - сказала омбудсмен.

Ранее Лещик говорила, что Украина теряет как парней, так и девушек.

А британская пресса писала, что из-за обстрелов и отсутствия перспектив Украину стали массово покидать девушки.