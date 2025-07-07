Право артистов на выезд за границу используют для побега из Украины или для выезда за границу самые разные люди за деньги. При этом они никак не связаны с культурой.

Об этом заявил в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его данным, из 3000 мужчин, которых Министерство культуры и стратегических коммуникаций за годы войны выпустило за границу, а в итоге они не вернулись, далеко не все были артистами. Сценическими техниками, саундхилерами (саундхилинг – использование звуков для улучшения физического и эмоционального состояния) или музыкантами оформляют, айтишников и бизнесменов. В документах им пишут, что они, например, еду снимать конкурс "Евровидение".

При этом часто схемой от Минкульта пользуются приближенные к власти люди, чтобы просто съездить на отдых за рубеж. Скжем, якобы искать истории для телесюжетов в апреле прошлого года ездил режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко.

Железняк привел статистику запросов на выезды из нескольких министерств за последние два года:

Минкульт написал 6450 писем;

Минспорт — 5800;

Минобразования — 4100;

МОЗ — 3700;

Минагро - 2900.

Часть выпущенных по этим письмам мужчин не вернулась в Украину. Так, в 2025 году Минэкономики под руководством Юлии Свириденко помогло выехать на "аграрные мероприятия" по меньшей мере пяти мужчинам. Они не вернулись, утверждает Железняк.

В Украине действует много схем уклонения от армии и выезда за пределы страны. Так, мы рассказывали, как чиновник Конституционного суда Украины помогал за немалые деньги избежать мобилизации.

В марте мы подробно описывали, как поменялись способы выезда украинских мужчин за границу.