Чиновник Конституционного суда Украины подозревается в организации схем для уклонистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

По предварительным данным, ему грозит пять лет лишения свободы

Следствие утверждает, что правонарушитель совмещал работу в ЧКС с адвокатской деятельностью и предлагал мужчинам призывного возраста за 15 000 долларов содействовать их снятию с розыска ТЦК.

При этом также в "услугах" можно было фиктивно трудоустроиться на оборонное предприятие с оформлением брони.

В итоге 31-летний мужчина в апреле был задержан правоохранителями, которые установили двух клиентов, согласившихся на предложенное "деловое предложение".

К концу подошло и досудебное расследование, обвинительный акт которого был направлен на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили хищение почти 60 млн грн из бюджета КГГА, которые были выделены на соцпомощь тяжелобольным.

Также в марте начались массовые увольнения чиновников Киевской городской государственной администрации и на коммунальных предприятиях столицы. Они связаны с расследованием коррупции в земельной сфере.