В Украине подозревают чиновника Конституционного суда в организации схем для уклонистов
Чиновник Конституционного суда Украины подозревается в организации схем для уклонистов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
По предварительным данным, ему грозит пять лет лишения свободы
Следствие утверждает, что правонарушитель совмещал работу в ЧКС с адвокатской деятельностью и предлагал мужчинам призывного возраста за 15 000 долларов содействовать их снятию с розыска ТЦК.
При этом также в "услугах" можно было фиктивно трудоустроиться на оборонное предприятие с оформлением брони.
В итоге 31-летний мужчина в апреле был задержан правоохранителями, которые установили двух клиентов, согласившихся на предложенное "деловое предложение".
К концу подошло и досудебное расследование, обвинительный акт которого был направлен на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили хищение почти 60 млн грн из бюджета КГГА, которые были выделены на соцпомощь тяжелобольным.
Также в марте начались массовые увольнения чиновников Киевской городской государственной администрации и на коммунальных предприятиях столицы. Они связаны с расследованием коррупции в земельной сфере.