На Закарпатье сварщик сбежал в Венгрию, вырезав дыру в мосту во время ремонтных работ.

Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола. По его данным, инцидент произошёл в сентябре.

Так, один из рабочих в ходе восстановительных работ на КПП "Тиса" постепенно вырезал "люк" внутрь металлоконструкции и в итоге смог сбежать из Украины по центральной её несущей.

Ранее украинский футболист два месяца упражнялся в плавании, чтобы переплыть Тису.

Сам игрок не смог обосновать законность своего выезда с территории Украины и прямо не опроверг информацию журналистов.

"Переплыть Тису? Ну, это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали. Вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают", – прокомментировал спортсмен.

Также стало известно, что киевский блогер сбежал во Францию, предприняв перед этим неудачную попытку 21 июня, когда его в числе других молодых людей задержали пограничники на границе с Молдовой.

Тогда, по информации Виталия Глаголы, украинские силовики установили новый рекорд, задержав 47 мужчин, которые пытались нелегально покинуть страну.