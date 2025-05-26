"Обеспечивал полный сервис". На Закарпатье за помощь уклонистам задержали депутата и "авторитета" – НАБУ
Депутат Закарпатского облсовета организовывал военнообязанным гражданам побеги за границу.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своих страницах в соцсетях.
Сообщается, что за 10 тысяч евро с человека депутат предлагал переправу "чёрной тропой" в обход пунктов пропуска. В схеме фигурирует ещё и "авторитетное лицо", которое оказывало влияние на пограничников и обеспечивало беспрепятственную перевозку военнообязанных.
Как пишет НАБУ, организатор брался предоставить "полный сервис": доставка из Киева до границы, а также обратный въезд в Украину в случае необходимости.
Оба подозреваемых были задержаны при получении 20 тысяч евро.
НАБУ не называет фамилии депутата, но закарпатский журналист Виталий Глагола пишет в своих соцсетях, что речь идёт об Александре Антале.
Напомним, в организации схем для уклонистов подозревается чиновник Конституционного суда Украины.
Следствие утверждает, что подозреваемый совмещал государственную службу с адвокатской деятельностью и предлагал мужчинам призывного возраста содействовать их снятию с розыска ТЦК за взятку.
Ранее в СМИ появилась информация, что тестя короля контрабанды Ровно задержали за переправку уклонистов за кордон.