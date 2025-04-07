За переправку уклонистов через границу задержан тесть короля контрабанды Ровно Виталия Басарабы Николай Хомич.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

СБУ задержала Хомича 1 апреля, а через два дня он был взят под стражу по решению суда.

Ему вменяют переправку мужчин за рубеж через благотворительный фонд "Охранники надежды Украины", который делал документы для уклонистов по цене от 5 до 15 тысяч долларов. Речь идет о сотнях мужчин, вывезенных из страны под видом волонтеров или нуждающихся в лечении пациентов.

Руководят фондом жена Виталия Басарабы Фаина и его сестра Ирина Олеш.

Хомичу инкриминируют статью 114 (препятствование ВСУ) и статью 332 (незаконная переправка лиц через границу) Уголовного кодекса.

СМИ считают Басарабу одним из основных игроков рынка контрабанды на Западной Украине. По их утверждению, он действует под прикрытием коррумпированных представителей силовых структур, в частности, Нацполиции. Сам Басараба обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее мы рассказывали, что народные депутаты организовали схему вывоза военнообязанных за границу в качестве своих водителей.

Также мы писали о задержании заместительницы главы Волынской ОВА по подозрению в получении взяток за уклонение от мобилизации. По данным следствия, за 5 тысяч долларов она содействовала внесению мужчин в систему "Шлях" для выезда за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов в благотворительном фонде.