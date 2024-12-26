На Закарпатье пытались переправить через границу уклонистов под видом участников траурного кортежа
На Закарпатье организаторы канала нелегально переправки людей за границу пытались провезти двух уклонистов, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего военного.
Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной пограничной службы.
По данным ГПСУ, за свои услуги организаторы схемы взяли 18 тысяч долларов. Они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе.
После разоблачения один из них попытался наехать на наряд пограничников, а клиентам приказал выпрыгивать из автомобиля. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей.
Ранее пограничники вблизи границы с Молдовой задержали уклониста, который притворялся глухонемым инвалидом. 25-летний мужчина предоставил документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности. Проверка установила, что медицинские справки имеют признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях, а штампы не соответствуют установленным образцам. Кроме того, в телефоне мужчины были найдены голосовые сообщения владельца.
Также мы сообщали, что пограничники избили в Закарпатье сотрудника компании систем связи, заподозрив его в попытке убежать из Украины.