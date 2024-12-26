На Закарпатье организаторы канала нелегально переправки людей за границу пытались провезти двух уклонистов, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего военного.

Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной пограничной службы.

По данным ГПСУ, за свои услуги организаторы схемы взяли 18 тысяч долларов. Они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе.

После разоблачения один из них попытался наехать на наряд пограничников, а клиентам приказал выпрыгивать из автомобиля. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей.

Ранее пограничники вблизи границы с Молдовой задержали уклониста, который притворялся глухонемым инвалидом. 25-летний мужчина предоставил документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности. Проверка установила, что медицинские справки имеют признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях, а штампы не соответствуют установленным образцам. Кроме того, в телефоне мужчины были найдены голосовые сообщения владельца.

Также мы сообщали, что пограничники избили в Закарпатье сотрудника компании систем связи, заподозрив его в попытке убежать из Украины.