Родной брат первой вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко Виталий во время войны выехал на учебу в Лондон и не вернулся. По возрасту он является военнообязанным.

Об этом сообщила в своих соцсетях народный депутат Марьяна Безуглая.

По ее утверждению, Виталий является главой Черниговской областной федерации стрельбы и еще в ноябре 2021 года, когда Россия уже активно готовила вторжение выдавал сертификаты на именные стипендии спортсменам, то есть находился в Украине.

"...Чиновники не отвечают за членов своих семей, тем более если это не дети, а родители, братья, сестры. Соглашусь, но если они не причастны к тому, что брат убежал от мобилизации, например, или вывел семейные средства. Если же такого нет, то чиновник все равно должен быть готов указать свою позицию и объяснить. Уже не говорю, что нравственно было бы иметь политику на уровне государства, когда дети, родственники топ-чиновников демонстративно присоединялись бы к войску и призывали это делать граждан. У нас есть примеры, но ни политики коммуникации, ни аудита схематозов нет", - написала Безуглая.

Как писали черниговские СМИ, Виталий Свириденко в период назначения главой федерации стрельбы был депутатом облсовета и предпринимателем.

Брат министра экономики

Как мы сообщали, сегодня Владимир Зеленский встретился со Свириденко и предложил ей возглавить Кабинет министров вместо Дениса Шмыгаля.

Напомним, семья главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова живет в США у побережья Атлантики в доме с бассейном, а также владеет там картинной галереей.