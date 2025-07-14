Владимир Зеленский сообщил, что предложил первой вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко... Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал украинский президент.

Напомним, какие еще перестановки ожидают в правительстве в ближайшее время.

Отправляемого в отставку премьера Дениса Шмыгаля могут назначить министром обороны. Также на эту должность рассматривают министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Уволить могут министров здравоохранения Виктора Ляшко и образования и науки Оксена Лисового. А нынешнего министра обороны Рустема Умерова могут отправить послом в США, где у него живет семья. Сейчас послом Украины в Штатах является Оксана Маркарова.

Отметим, что если Умерова не оставят в правительстве, то это будет означать, что у украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле появится новый руководитель. Либо что дальнейшее участие в переговорах Киевом вообще не предполагает.

Также не исключены слияния ряда министерств. В частности, под вопросом судьба министерства национального единства, которое возглавляет вице-премьер Алексей Чернышов, имеющий статус подозреваемого по коррупционному уголовному делу.

Слухи о перестановках во власти ходили ещё с июня. Тогда появилась информация о том, что Офис президента планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на его место Свириденко.

Почему власти хотят перетрясти Кабмин, мы подробно разбирали в отдельном материале.