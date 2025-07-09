Владимир Зеленский подписал указы о назначении пятерых новых послов Украины.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Издание пишет о замене дипломатических представителей в Бельгии, Швеции и Канаде. Послом в Бельгии назначен Ярослав Мельник, в Швеции - бывшая журналистка и народная депутат Светлана Залищук, в Канаде - Андрей Плахотнюк, который ранее был послом в Швеции.

Что касается Залищук, что Швеция для нее не совсем уж чужая страна: она встречалась со шведским дипломатом Мортеном Энбергом, которого указывала в декларациях как гражданского мужа. В 2016 году она попала в скандал из-за попытки скрыть в декларации покупку квартиры в центре Киева за 270 тысяч долларов.

Тогда она заявила, что квартиру купила вместе с супругом за счет продажи его недвижимости в Стокгольме. Однако указанные в декларации заработки Энберга, который до 7 августа 2014 года работал заместителем посла Швеции в Украине, вряд ли могли позволить ему такую покупку.

После работы в посольстве Швеции Энберг был главой Офиса Совета Европы в Украине, а также директором программы USAID "Рада: следующее поколение".

Залищук и Энберг

Всего ожидается до 20 новых назначений: глава МИД Андрей Сибига прогнозировал смену всех послов в странах G20. То есть посла Украина в Великобритании Валерия Залужного тоже уберут.