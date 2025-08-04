Реактивные "Шахеды", которые на прошлой неделе впервые атаковали Киев, могут разрушить девятиэтажку до пятого этажа.

Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Новини.LIVE".

Он подтверждает, что в настоящее время войска РФ пытаются за счет реактивного двигателя увеличить боевую часть "Шахеда" с 50 до 90 кг.

"Сейчас "Шахеды" используют боевую часть 50-55 кг, но мы понимаем из разведывательных данных, что они (россияне - Ред.) пытаются увеличить до 90 кг. Это уже проблема", - сказал Ярославский.

Ранее в ВСУ сообщили, что пока сбивать такие "Шахеды" Украине сложно, , потому что они летят со скоростью свыше 500 км/ч и маневрируют.

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Накануне главком ВСУ Сырский сообщил, что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около Лимана, на южно-донецком направлении и на границе с Днепропетровщиной. Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен командующим Воздушных сил ВСУ.

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