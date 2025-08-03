Российские войска продвинулись около Лимана и на южно-донецком направлении. Также наступление зафиксировано и на границе с Днепропетровской областью.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

На лиманском направлении продвижение у РФ есть в районе Торского (судя по карте россияне прорвались в южную часть села, отрезая северную часть от основных позиций ВСУ). У границ Днепропетровской области - в районе Новополя, Орехово и Зеленого Поля.

Война в Украине идет 1257-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе Воскресенки и Шевченко у границ Днепропетровской области. Под Торецком россияне заняли позиции в направлении Клебан-Быка под Щербиновкой. По данным военного паблика, за июль войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года.

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