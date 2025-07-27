Российские войска продвинулись под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Также они продвинулись в районе Яблоновки под Константиновкой. Ранее россияне заявляли о ее захвате, однако DS этого не подтверждает.

Кроме того войска РФ закрепились в "серой зоне" к югу от села Орехово у границы Днепропетровской области.

Также военный корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке пишет, что российские войска вошли в Днепропетровскую область через третий участок и заняли село Малиевка.

По его словам, Украина заранее построила в этом населенном пункте мощные линии противотанковых укреплений, включая бетонные "зубы дракона" и траншеи. Однако они остались без прикрытия из-за нехватки пехоты и в итоге были потеряны.

Война в Украине идет 1250-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что в Харьковской области россияне охватывают Купянск с запада. Между Торецком и Часовым Яром россияне продвинулись в деревне Курдюмовка. Под Мирноградом - у Миролюбовки. Также армия РФ приблизились к границе Днепропетровской области в районе села Воскресенка. Литва направит 30 миллионов евро на покупку у США зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

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