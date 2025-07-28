Российские войска продвинулись к югу от Константиновки, в районе села Попов Яр в Донецкой области. Об этом пишет военный паблик Deep State.

Также россияне продвинулись в трёх местах у границы Днепропетровской области, по линии Зелёный Гай - Поддубное.

Боец ВСУ Мучной сообщает, что российские войска уже штурмуют восточные окрестности Мирнограда.

"Мирноградское направление: Ситуация сейчас напряженная и активная, враг пытается давить с нескольких направлений одновременно, чтобы расшатать нашу оборону. Основное давление происходит с восточного фланга, где враг продвинулся к восточным окрестностям Мирнограда и пытается зайти малыми штурмовыми группами в промышленные и дачные зоны, там идут ближние бои", - пишет военный.

Также идут попытки россиян зайти к жилой застройке с северо-востока и юга, по тылам ВУС наносятся удары ФАБами и БПЛА.

В то же время "власти ДНР" заявляют "о начале боев" в Мирнограде.

Ранее сообщалось, что на этой неделе российские войска начали проникать в Покровск. В город с юго-запада заходят диверсионно-разведывательные группы.

Война в Украине идет 1251-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что российские войска продвинулись под Волчанском и в районе Яблоновки под Константиновкой. Также РФ закрепилась в "серой зоне" к югу от села Орехово у границы Днепропетровской области. Западные СМИ пишут, что Россия, вероятно, готовит крупномасштабное наступление против Украины с участием солдат КНДР.

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