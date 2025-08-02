Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области. Продвижения зафиксированы в районе Воскресенки и Шевченко.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Под Торецком россияне заняли позиции в направлении Клебан-Быка под Щербиновкой.

Под Северском же армия РФ смогла продвинуться в Григорьевке, что в направлении Серебрянки.

Напомним, недавно Министерство обороны РФ заявило о захвате Часова Яра. Украина этой информации не подтверждала. На карте военного телеграм-канала Deep State южная и западная части города показаны под контролем ВСУ.

Война в Украине идет 1256-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне в Сенат США внесли сразу несколько законопроектов, которые предусматривают выделение новых пакетов военной помощи Украине. Германия уже "в ближайшие дни" передаст Украине новые пусковые установки Patriot, а затем через два-три месяца - дополнительные компоненты к ним. Вашингтон и европейские страны военного блока НАТО работают над новым механизмом военной поддержки Киева на средства от европейских членов Альянса.

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