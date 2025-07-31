Войска РФ полностью захватили город Часов Яр в Донецкой области.

Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

Как сказано в публикации, город захвачен в результате наступательных действий южной группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

Украина этой информации не подтверждала. На карте военного телеграм-канала Deep State южная и западная части города показаны под контролем ВСУ.

Напомним, впервые за долгое время продвижение российских войск под Часовым Яром отмечалось в начале июня.

Между тем упомянутый Deep State сообщает, что армия РФ захватила Каменское на запорожском направлении и Верхнекаменское под Северском.

Также россияне продвинулись около Белой Горы, что южнее Часова Яра.

Война в Украине идет 1254-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении россиян у Малиевки в Днепропетровской области и Темировки под Запорожьем. Также Deep State сообщил об отходе украинских войск в сторону Родинского в Донецкой области (к северу от Мирнограда).

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