За прошедший месяц войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Так, за июль неприятелю удалось продвинуться на территории общей площадью в 564 квадратных километров. Это на 12% больше, чем в июне.

Нынешние достижения противника также выше, чем за весь 2024 год – кроме ноября, когда россиянам удалось захватить 730 "квадратов".

Отдельно Deep State проанализировал эффективность наступления РФ, сравнив, сколько атак пришлось на каждое направление и сколько территории при этом оказалось захвачено.

Так, на Новопавловском направлении вражеские войска продвинулись больше всего – 34% от общей площади, захваченной за месяц. При этом на данном участке фронта прошло только 12% всех атак.

На Покровском и Сумском направлениях с целью достижения результата штурмы предпринимались неприятелем чаще – соответственно 35% и 11% всех атак при меньшем фактическом продвижении.

Напомним, согласно отчёту ООН, за июнь в Украине погибло больше всего гражданских чем за три года полномасштабной войны с РФ.

Война в Украине продолжается 1256-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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