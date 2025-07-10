За июнь в Украине из-за войны погибли больше всего гражданских за последние три года - 232 человека, еще 1343 получили ранения.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Заявляется, что за июнь РФ нанесла в десять раз больше ракетных ударов и атак с применением барражирующих боеприпасов, чем в июне 2024 года.

Прилеты были почти во всех областях, раненые и погибшие были минимум в 16 областях и Киеве.

"Гражданское население по всей Украине сталкивается с такими страданиями, которых мы не видели уже более трех лет", – заявила глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белль. - "Увеличение количества ракетных ударов дальнего радиуса действия и атак беспилотников принесло еще больше смертей и ущерба гражданскому населению в отдаленных от линии фронта районах".

За первое полугодие 2025-го погибших и раненых гражданских на 54% больше, чем годом ранее - 6754 человек. Погибших больше на 17%.

Ранее мы публиковали новый доклад ООН по правам человека в Украине. В частности, в докладе затронута работа ТЦК.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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