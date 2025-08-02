После испытаний россиянами безэкипажных ударных катеров (БЭК) в Украине оценивают ущерб от их возможного применения противником.

Об этом заявил эксперт по связи и беспилотным системам Сергей Бескрестнов (Флэш) на своих страницах в соцсетях.

Бескрестнов пишет, что этими катерами управляет известное подразделение "Рубикон" и основной задачей РФ будет нанесение массированного удара по морской инфраструктуре Украины.

"Кто знает что такое "Рубикон", тот понимает что всё будет серьёзно. Элитный центр беспилотных систем "Рубикон" может атаковать (по аналогии с "Шахедами") в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже "вылететь" на пляж катером с осколочными боеприпасами. Мы к этому готовы?" – задаётся вопрос эксперт и публикует фото и видео испытаний российских БЭК.

Ранее появилось видео, где балтийский флот РФ задействовал морские беспилотники.

Судя по мощности взрыва после атаки БЭК, боезаряд у них довольно большой. На аппарате установлена видеокамера для управления оператором.

Также, по мнению эксперта, армия РФ использует Сумщину как тестовый полигон для испытания дрона "Италмас".