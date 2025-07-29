Обломки дрона в Минске. Скриншот

В Минске во дворе жилого дома сегодня ночью упал беспилотник, который подавили средствами радиоэлектронной борьбы. 

Об этом заявляет пресс-центр Министерства обороны Беларуси.

По предварительной информации, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.

При этом в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Следственный комитет страны начал расследование уголовного дела по факту падения БпЛА. В данный момент СК во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. 

Чей именно беспилотный аппарат упал в столице Беларуси, пока не сообщалось, но правоохранители показали обломок его крыла с надписью на украинском языке: "Не трогать! Подвижная часть".

В сентябре прошлого года сообщалось, что в белорусском Гомеле сбивали беспилотник. Начальник Главного штаба тогда подтвердил залет дронов на территорию страны.

Вскоре после этого инцидент с залетом дрона прокомментировал президент Александр Лукашенко.

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