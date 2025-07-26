На учениях "Июльский шторм" Военно-морского флота РФ Балтийский флот задействовал морские безэкипажные катера (БЭК).

Видеокадры учений опубликовало российское Министерство обороны.

На видео безэкипажные катера успешно атакуют корабли условного противника. Также в учениях участвовали FPV-дроны и неизвестные пока подводные беспилотники.

"В ходе учения были задействованы несколько различных типов кораблей, вертолёты морской авиации, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера", - сказано в сообщении Минобороны РФ в телеграм-канале.

Судя по мощности взрывапосле атаки БЭК, боезаряд у них довольно большой. На аппарате установлена камера с прямым каналом связи, что подтверждают кадры, на которых видно наведение и управление дроном до момента подрыва.

Учения "Июльский шторм" проходят с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева. В них задействованы все оперативно-стратегические объединения ВМФ, за исключением Черноморского флота.

Ключевым элементом учения стала отработка защиты объектов морской экономической деятельности, стратегических коммуникаций, баз и пунктов базирования. Особое внимание уделялось совместным действиям разнородных тактических групп, а также слаженности боевых расчетов и экипажей при выполнении поставленных задач.

По информации Минобороны России, в учениях принимают участие более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих.

Ранее в мае ГУР впервые показало новые украинские морские дроны серии Magura.

Украина давно использует БЭК при атаках на базы российского флота и корабли в море.