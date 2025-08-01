Военнослужащие из 34-й бригады береговой обороны морской пехоты, которая держит оборону по реке Днепр в Херсонской области, жалуются на нового 27-летнего командира Дмитрия Пулинца. По некоторым данным, он приходится племянником одному из генералов Генштаба ВСУ.

Видеообращения с жалобами появились в соцсетях.

По словам военных, из-за приказов молодого подполковника бригада "стирается" под ноль, неся огромные потери во время выполнения бессмысленных задач. При этом новый командир урезает подчиненным боевые доплаты.

"Новое руководство, не приняв во внимание оперативную обстановку, решило поменять местами наших бойцов с оккупантами. То есть зачем-то начали массовые отправки воинов на операции по выживанию без объяснения конечной цели этого риска, не говоря уже о логистике и возможностях выживания на противоположном берегу", – говорят бойцы.

В частности, военные жалуются на приказы удерживать левый берег Днепра без должного обеспечения и ротации, из-за чего служащие сами пытаются переплыть реку, а их убивают дроны. По их словам, новый командир не проводил анализ предварительных действий подразделения за предыдущее время, но считает, что "бригада два года ничего не предпринимала".

Военные заявляют, что из-за этой ситуации могут быть утеряны не только позиции на левом берегу, но и правом - подконтрольном ВСУ.

В 30-м корпусе морской пехоты отрицают, что Пулинец имеет какие-либо родственные связи в Генштабе, а назначили его из-за боевого опыта. Также заявляется, что он воюет с 2018 года, прошел "десятки тяжелых боев", имеет многочисленные награды и был ранен.

На днях командир 93-й отдельной механизированной бригады пожаловался на нехватку личного состава и заявил, что люди не хотят воевать.

А нардеп Георгий Мазурашу сообщил, что многие служащие ВСУ на передовой настолько устали и выгорели, что воспринимают смерть как облегчающее избавление.