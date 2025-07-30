Многие служащие ВСУ, воющие на передовой, настолько устали и выгорели, что воспринимают смерть как облегчающее избавление.

Об этом в эфире Ютуб-канала "Суперпозиция" заявил народный депутат Георгий Мазурашу.

Он считает, что выгорания является следствием "нашей дебильной, рабовладельческой, советской системы, преимущественно преобладающей в ВСУ".

"Когда базово командование воспринимает военных как их рабов, рабов системы, армии, государства. И не учитывает, что часть этих героев, долгое время защищавших родину с оружием и многие прошли через ранения, настолько выгоревшая, что их способность выполнять какие-то задачи, мягко говоря, очень низкая. Медики в Краматорске мне говорили, что военные заявляют: "Да нам уже все равно, умру я или нет". Для них умереть - это как облегчение", - сказал Мазурашу.

Между тем в середине июля Владимир Зеленский в Верховной Раде заявил, что демобилизация военных будет "только после победы". Эти слова прокомментировал военный Денис Ярославский. Как он выразился, это звучит как "приговор для сотен тысяч человек".

А вчера западная пресса рассказала, что украинские военные в Константиновке Донецкой области жалуются на нехватку личного состава и не хотят воевать.