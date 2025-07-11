За июнь органы прокуратуры открыли 124 новых уголовных производства, которые касаются отказов военнослужащих выполнять приказы начальства. Согласно данным Офиса генерального прокурора, за первых 6 месяцев года - с января по июнь - было зафиксировано 1042 случаев неповиновения военнослужащих, которые подпадают под 402 статью Уголовного кодекса Украины. Подозрения были официально выдвинуты 291 военному. А до суда дошло и того меньше - всего 249 обвинений.

Эти цифры превышают прошлогодние показатели, когда за весь 2024 год было зафиксировано 1849 уголовных правонарушений по этой статье.

При этом только в 461 случае было вручено подозрение. Направлено в суд с обвинительным приговором - всего 405 дел.

Таким образом сохраняется тенденция, что только каждый четвертый случай неповиновения на фронте доходит до суда.

При этом в судах обвиняемые все чаще идут на сделку с прокуратурой, после чего их освобождают из заключения с обязательством оставаться на военной службе еще минимум 1-2 года и выплачивать 10-20% зарплаты в пользу государства.

Примечательно, что значительная часть таких сделок фигурирует в реестре судебных решений при рассмотрении дел по факту неповиновения военнослужащих во время сражений за Клещеевку. Это село под Бахмутом было местом многомесячных ожесточенных боев. В начале 2023 года село было захвачено россиянами, затем ВСУ его освободили. Но теперь оно снова оказалась под контролем РФ.

Фабула таких дел примерно одинаковая. Например, Харьковский райсуд рассматривал дело о неповиновении жителя Кривого Рога, который отказался выдвинуться на позиции в Клещеевке, указанные командиром части.

"Солдат, будучи военнослужащим, призванным по мобилизации, 13 декабря 2023 года, открыто отказался выполнять приказ командира воинской части о выдвижении в направлении района восточнее н.п. Клещеевка Донецкой области, чем подорвал боеготовность и боеспособность первого стрелкового батальона воинской части". Прокуратура запросила 2 года лишения свободы или предложила военнослужащему пойти на сделку со следствием: признать свою вину, вернуться на службу и выплачивать 20% от своего дохода в течение 2 лет в пользу государства. Солдат согласился на сделку и был освобожден из следственного изолятора сразу после приговора.

Аналогичный вердикт вынес Дергачевский райсуд Харьковской области. Как говорится в реестре судебных решений, в ноябре 2023 года командир батальона части во время построения сообщил о необходимости формирования штурмового батальона и выдвижения в район восточнее Клещеевки.

"Солдат… открыто отказался выполнять приказ, чем подорвал боеготовность и боеспособность стрелкового батальона", - заявляется в решении суда.

Прокурор предложил обвиняемому в течение 2 лет уплачивать 20% денежного довольствия и вернуться на службу. Также в сделке говорится, что в течение 2 лет солдат не может быть повышен в звании. Обвиняемый согласился, после чего был освобожден.

Отметим, что украинские волонтеры говорят о большом числе погибших солдат во время сражений за Клещеевку.

"Повсюду были тела - на дорогах, в посадках, на полях, на технике, внутри техники, в блиндажах, в окопах. Я никогда не видел столько тел. Мы вывезли оттуда более 250 тел, а территория там небольшая. И это еще не все, там их осталось очень много", - недавно вспоминал волонтер Алексей Юков в интервью на телеканале "Рада".

Также Клещеевка многократно фигурировала в публикуемых россиянами (но пока не подтвержденных Украиной) списках с именами погибших украинских военнослужащих, тела которых РФ вернула в июне нынешнего года.

Аналогичные сделки с прокуратурой заключают военнослужащие ВСУ на Курском направлении. Так, например, Сумской суд вынес вердикт в отношении киевлянина, который пошел в армию добровольцем и служил водителем военной части.

Военнослужащий отказался выполнить приказ начальства и выдвинуться к населенному пункту Горналь в Курской области с целью эвакуации личного состава. Учитывая намерения мужчины остаться на военной службе, суд постановил обязать его выплачивать 10% от зарплаты в пользу государства в течение 1 года.

Отметим, что военнослужащим, которые заявляют о нежелании продолжать службу после открытого неповиновения приказам начальства, суды выносят более жесткие вердикты.

Например, Заречный суд Сум рассматривал дело по неповиновению боевого медика.

В середине марта, буквально за две недели до того, как Россия вытеснила ВСУ из села Гоголевка возле Суджи в Курской области, медик отказался выполнить боевой приказ начальства на Гоголевском направлении. Также он заявил о нежелании продолжать военную службу. За неповиновение его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Опрошенные "Страной" офицеры ВСУ заявляют, что количество реальных случаев отказа выполнять приказ значительно больше, чем официально зарегистрированных.

"Во-первых, командиры не очень охотно докладывают наверх о таких фактах, так как большое число случаев неповиновения может поставить вопрос об их соответствии занимаемой должности. Отказников стараются устроить на работы, не связанные с боевыми задачами на передовой. Дела о неповиновении передаются в следственные органы, зачастую, когда командирам нужно объяснить почему они не смогли выполнить задачу. Во-вторых, в большинстве случаев те, кто не хочет выполнять приказы, не вступают в дискуссии с командирами, а просто уходят в СЗЧ. И учитываются уже в другой статистике. Также не отражающей реального количество случаев самовольного оставления части", - говорит один из офицеров ВСУ.

Как мы уже писали, число случаев СЗЧ в нынешнем году значительно возросло.

За первое полугодие 2025 года по статье 407 УК (самовольное оставление части или места службы) и 408 УК (дезертирство) зафиксировано свыше 107 тысяч новых правонарушений, что превышает общий показатель за весь 2024 год, когда было всего 89 449 учтенных случаев.