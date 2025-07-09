В Украине масштабы дезертирства сохраняются на высоком уровне.

Об этом пишет в Фейсбуке ветеран ВСУ, журналист Владимир Бойко.

За первое полугодие текущего года зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по ст. 407 и 408 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство). В месяц это по 16-20 тысяч уголовных дел.

Бойко напоминает, что всего с начала российского вторжения было всего 230 804 таких уголовных дел. То есть, официально производства, открытые в этом году, составляют более 46% от всего объема дел по СОЧ (СЗЧ - укр.)

"Реальная картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР систематически отказывалось вносить в ЕРДР сведения о фактах самовольного оставления части или места службы, и командирам воинских частей даже приходилось обжаловать бездействие следователей в суде", - пишет журналист.

При этом никто дезертиров не разыскивает, следует из данных, приведенных Бойко.

"За первые шесть месяцев 2025 года подозрение в самовольном оставлении воинских частей было вручено лишь в 3538 случаях (3,3% от количества зарегистрированных уголовных производств). За этот же период на военную службу вернулись только 1807 дезертиров (1,7%) - именно столько ходатайств об освобождении от уголовной ответственности было направлено в суд. Еще 1079 (1,0%) уголовных производств были направлены в суд с обвинительными актами. Остальные 97,3% материалов уголовных производств пылятся в архивах - расследовать такой объём дел силами ГБР невозможно", - пишет журналист.

Кроме того, сейчас дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности".

"Как результат – сегодня в Вооружённых силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - пишет Бойко.

По его подсчетам, "реально на линии боевого соприкосновения с украинской стороны находятся от 30 до 50 тысяч военнослужащих, в основном - операторы БПЛА. Последствия этого легко предсказуемы".

Причиной такой ситуации журналист видит "демонстративное уклонение от мобилизации придворных баснописцев вроде Стерненко, Лещенко или Бигуса, массовый “шабунинг” - когда десятки тысяч Шабуниных, Вакарчуков, Кипиани и других Жаданов фиктивно числятся на службе, но не выполняют служебных обязанностей".

"На фронте никто не хочет умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил с концертами по загранице, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии футбольного конгресса, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а Лещенко развлекался в ночных клубах в роли диджея", - считает Бойко.

Второй проблемой он называет отсутствие правопорядка в ВСУ после ликвидации военной юстиции.

Напомним, командиры ВСУ жалуются, что мобилизованные, прибывающие в подразделения из центров подготовки, имеют низкую мотивацию и проблемы со здоровьем.

Ранее западные издания писали, что украинская армия столкнулась с "кризисом дезертирства".

Между тем в Минобороны заявляют, что служащие ВСУ, самовольно покинувшие места дислокации до 10 мая 2025 года, могут вернуться на службу по упрощённой процедуре до 30 августа 2025 года.