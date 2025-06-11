Тридцатилетний украинец Роман Д., которого подозревают в нанесении ножевых ранений пяти людям в Амстердаме в марте прошлого года, дезертировал из украинской армии и хотел попасть в тюрьму в Европе.

Об этом сообщает голландское издание NOS.

Газета поговорила с бывшими однополчанами Романа, и те рассказали, что еще до своего отъезда из Украины он неоднократно выражал желание оказаться в европейской тюрьме.

"Он часто говорил, что хочет убить кого-нибудь в Норвегии, чтобы попасть в тюрьму и получить заботу до конца жизни. Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение. Он уже давно проявлял признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так. Когда я впервые услышал, что сделал Роман в Амстердаме, я подумал: "Сбылась мечта идиота", – рассказал один из знавших Романа военных.

Напомним, в результате нападения украинца в Амстердаме пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницу. Двое из них получили серьезные ранения.

Ранее мы приводили статистику о масштабах дезертирства в армии Украины за 2025 год. За первые пять месяцев года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по таким делам.

Также западные издания писали, что украинская армия столкнулась с "кризисом дезертирства".