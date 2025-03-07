В Мюнхене суд приговорил к пожизненному заключению 58-летнего россиянина, убившего двух украинских военных.

Об этом сообщает местное издание n-tv.

Во внимание было принята "особая тяжесть" преступления, совершённого лицом, имеющим немецкое и российское гражданства. Это означает, что досрочное освобождение 58-летнего осуждённого будет почти невозможно.

В начале судебного разбирательства обвиняемый сам признался в убийстве 36-летнего и 23-летнего украинцев.

Вместе с тем, подсудимый отрицал версию своего мотива, изложенного прокурором, который считает, что убийство произошло в виду того, что обвиняемый почувствовал "ущемление национальной гордости" в ходе ссоры с украинцами по поводу идущей войны между их странами.

Россиянин же заявил, что конфликт произошёл только из-за алкоголя. По его словам, украинские военные не вернули ему бутылку водки и оскорбили его.

По данным следствия, между россиянином и двумя украинцами возникла взаимная неприязнь. В ходе дальнейшего конфликта россиянин взял нож и несколько раз ударил в шею старшего из погибших. Затем обвиняемый нанёс пять ударов ножом 23-летнему служащему ВСУ.

Суд также установил, что трое мужчин были знакомы и часто виделись чтобы вместе выпить, как это было и в день преступления, когда они встретились в центре города Мурнау.

Напомним, двое украинцев, зарезанные в Германии, были военными, которые проходили реабилитацию.

Также мы сообщали, что в Германии пожизненный срок получил убийца 9-летней украинской беженки.