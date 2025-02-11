Гражданин России по имени Юрий, который в апреле прошлого года в Германии убил двух украинских военных, заявил на суде, что сделал это из-за водки.

Его показания передает немецкий таблоид Bild.

Украинцы находились на лечении после ранений в баварском городе Мурнау. В день преступления они выпивали возле центра Тенгельмана, где у них произошел спор с россиянином. По версии следствия, Юрий "почувствовал уязвлённую национальную гордость, что и стало мотивом для убийства". Повздорив с военными, он вернулся домой, взял туристический нож, вернулся к центру Тенгельмана и убил своих жертв.

На суде обвиняемый признал свою вину, однако заявил, что его мотивы были иными. По его словам, конфликт произошёл из-за бутылки водки, которую Юрий купил и передал знакомым. Якобы один украинец сделал большой глоток из бутылки и не вернул ее. Россиянин испугался, что ему "не хватит на вечер" напитка. Причем на момент знакомства с украинцами он уже находился в состоянии опьянения: на тот момент в крови у него было 2,27 промилле алкоголя.

Как рассказал Юрий, он взял нож, только чтобы пригрозить украинцам и забрать водку. Но потом у него "сдали нервы".

"Я нанёс удары ножом. Я видел кровь, был как в трансе", — сообщил он.

После нападения убийца пошёл домой. По дороге он порезал палец и оставил кровавый след длиной 500 метров, ведущий прямо к его квартире. Через час его задержали.

На суде адвокат Юрия заявил, что обвиняемый глубоко сожалеет о содеянном. Россиянину грозит пожизненное заключение.

Напомним, в конце апреля тела украинцев обнаружили перед торговым центром с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали 57-летнего россиянина.

Вскоре выяснилось, что убитые были военными.