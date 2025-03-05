В Ивано-Франковске прошёл суд над подростками, которые нападали на пожилых людей чтобы стать популярными в соцсетях.

Об этом сообщают местные паблики.

Группа несовершеннолетних использовала слезоточивый газ и телескопические биты, избивая пенсионеров во дворах.

Сообщается, что злоумышленники возместили ущерб, нанесённый пострадавшим. Двое из осуждённых получили два года пробационного надзора, ещё один участник – три года наблюдения.

Ранее "Страна" узнала подробности задержания хулиганов, которые нападали на прохожих в Ивано-Франковске.

Ими оказались двое местных подростков 16 и 17 лет, а именно Гуцуляк Николай и Дмитришин Валентин.

"Мы не хотели причинить вред людям, и все удары наши были в большинстве случаев имитированными", – сказал один из нападавших.

Открыто дело по статье "Хулиганство".

Напомним, весной прошлого года стало известно, что на Прикарпатье неизвестные нападают на людей.

Кадры, на которых группа лиц совершает противоправные действия относительно жителей Ивано-Франковска, обнаружили правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей.