В Днепре подростки убивали бездомных и снимали это на видео. Правоохранители установили, что семеро ребят в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению умышленного убийства беспризорной женщины и проверяются на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Первое убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь со 2 на 3 декабря в заброшенном здании больницы. Подростки увидели беспризорную женщину в заброшенном здании, побили ее и нанесли многочисленные ножевые ранения, в результате которых потерпевшая скончалась.

Сообщается, что этой же ночью произошло покушение на мужчину, который жил в недострое. С многочисленными телесными повреждениями потерпевшему удалось скрыться и попросить вызвать скорую помощь.

Убийство задержанные снимали на видео.

Также они могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади.

По данным следствия, действиями подростков может руководить 23-летний житель г. Днепра, который находится в тюрьме за совершение убийства и разбойного нападения. По имеющейся информации, общение между ним и задержанными происходило в общей группе в мессенджере, туда же фигуранты сбрасывали видео совершенных преступлений.

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