В Хмельницкой области пьяный мужчина зарубил топором своего собутыльника, потому что принял его за российского солдата.

Об этом сообщают местные СМИ.

Произошло это ещё в апреле 2022 года. А сейчас суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Подсудимый признал свою вину и рассказал, что вечером выпивал со своей жертвой алкоголь, а ночью увидел, как через незапертую дверь в дом вошёл неизвестный в камуфляжной форме. На его оклик этот неизвестный не отреагировал.

Тогда мужчина решил, что это российский солдат. Начал бить его руками и ногами, а после добил ударом топора по голове.

Осуждённый ранее уже был судим.

Также в 2022 году прошёл суд по делу, когда мужчина зарубил трёх человек за комплект зимней резины. Подозреваемый, обвинённый в убийстве трёх человек, совершенного с особой жестокостью и по корыстным мотивам, приговорен к максимальному наказанию - пожизненному сроку с конфискацией.

Мы также сообщали, что в Запорожье местный житель зарубил бабушку, дедушку и отца, которые стали свидетелями его преступления - 29-летний мужчина пришёл в дом своих родных, чтобы ограбить их.