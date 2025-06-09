Дело об убийстве 46-летней львовянки Лилии и ее 6-летней дочки Ани в Бельгии, в котором признался 16-летний сын жертвы, обрастает новыми подробностями.

Появились версии мотивов подростка, которые могли толкнуть его на убийство.

По данным бельгийского портала HLN, подросток подрабатывал в кафе официантом и еще за три дня до трагедии намекал коллегам, что хочет убить свою семью. У него с Лилией был конфликт из-за денег.

"Он говорил о смерти своей семьи еще за три дня до пожара. Когда его коллега из кафе, где он работал, увидел новости, он понял, что это серьезно", - рассказал один свидетель HlN. Затем федеральная судебная полиция совместно с лабораторией провела расследование в кафе, где работал парень.

Во время допроса, по данным HLN со ссылкой на источники в прокуратуре, он признался, что у него с Лилией случилась ссора на бытовой почве из-за карманных денег и учебы, которая переросла в драку, во время которой он зарезал и женщину, и младшую сестру.

Подросток намекал, что планирует убить мать и сестру

В соцсетях также появились комментарии его друзей, которые также пишут, что он грозился убийством матери на почве денег. Подросток хотел сделать подарок нравившейся ему девушке, которая не отвечала ему взаимностью. Но мать, видимо, ему не разрешала. Якобы сразу после убийства он таки купил девушке iPhone и перечислил 3 тысячи евро.

Кстати, по информации "Страны", Лилия была мачехой парня. Он и его живущая в Ирландии 20-летняя сестра Алина - дети оставшегося в Украине мужа Лилии от первого брака, а убитая Аня была общей дочкой Лилии и ее мужа и сводной сестрой парня. Когда началась война, женщина уехала в Бельгию и вывезла дочку и пасынка за границу.

Ранее мы публиковали комментарий старшей дочери убитой женщины. Девушка считала, что ее родных убил какой-то психопат. По ее словам, была зарезана еще и их собака-лабрадор Николь.