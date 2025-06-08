Выясняются подробности двойного убийства 46-летней украинской беженки и ее 6-летней дочери в Бельгии, в котором признался ее 16-летний сын.

Парень признался, что убил мать и сестру, а затем поджег дом. Почему он это сделал, до сих пор неясно.

"Он объяснил свой мотив во время допроса, но он настолько банален, что несоразмерен совершённым деяниям, - сказала местным СМИ представитель прокуратуры Сара Каллеверт. - Поэтому необходимо провести дальнейшее расследование".

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Трагедия произошла 6 июня в городке Хаасроде в 30 км от Брюсселя, вначале сообщалось, что сын убитой был на тот момент в школе.

Как выяснили бельгийские СМИ, семья родом из Львова. Женщину звали Лилия, в Бельгии она работала в больнице санитаркой, ее дочь - Анной (она приходилась сводной сестрой обвиняемому в ее убийстве подростку), еще у нее есть взрослая дочь Алина, живущая в Ирландии. Отец семьи - в Украине, занимается транспортировкой раненых на фронте.

"Брат мне сразу позвонил"

Бельгийский портал HLN связался с Алиной еще до того, как ее брат признался в убийстве. Девушка считала, что ее родных убил какой-то психопат. По ее словам, была зарезана еще и их собака-лабрадор Николь. У маленькой Ани был порок сердца.

"Это работа психопата: насколько жестоким нужно быть, чтобы убить женщину, ребенка и собаку?" - говорила Алина. При этом она добавила, что мать ни с кем не конфликтовала, была добрым и открытым человеком.

Семья жила в старом приходском доме, куда их как беженцев поселил местный муниципалитет. Лилия с детьми собирались переезжать в другой дом, она уже записала Аню в новую школу.

Львовянка Лилия и ее 6-летняя дочь Аня, которые были зарезаны в Бельгии. Фото: бельгийские СМИ

Сын Лилии сразу после случившегося позвонил старшей сестре в Ирландию, но ни в чем не признался.

"В 10:30 утра мне позвонил мой брат. Он плакал и сказал, что случился пожар, - рассказывала Алина. - Я позвонила в школу моей младшей сестры, и мне сказали, что Аню не привели на занятия. Я почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Я боялась худшего. Вскоре мне сказали, что моя мама не выжила. Я думала, что она задохнулась дымом. Но для моей сестры, которая была в коме, еще была надежда. И тогда... Я до сих пор не могу в это поверить. В 7 часов вечера мне позвонили еще раз. Никто не выжил, а на телах были обнаружены ножевые ранения".

Приходской дом в Бельгии, в котором поселили семью как беженцев. Фото: бельгийские СМИ

"Моя сестра была живой маленькой девочкой с сильным характером, которая, несмотря на порок сердца, была активной. Она любила пони и ужасно скучала по отцу. Матери пришлось уехать из Украины. Она не хотела, чтобы дети видели войну и не могли спокойно спать. Для нее безопасность детей была важнее собственного комфорта. Она выучила язык, работала в больнице и старалась быть достойным членом общества. Моя мать была теплой, как солнце, многие ее любили. А потом была еще наша собака, наш лабрадор Николь, которая была действительно частью семьи", - делилась Алина с HNL.

Лилия с сыном и двумя дочерьми. Фото: бельгийские СМИ

Бельгийцы тем временем шокированы тем, что украинский подросток зарезал своих мать и сестру. В комментариях в соцсетях одни считают, что его нужно судить как взрослого, другие говорят, что его нужно выслать в Украину и отправить на фронт.

"Отправьте его в украинскую армию, он может пойти и убить столько, сколько захочет, он станет героем, а его содержание не будет стоить нам денег", - написала в Facebook бельгийка Патрисия Скиеткатте.

Среди украинцев есть те, кто не верят, что львовянку и ее дочку убил сын, мол, его заставили признаться, чтобы не расследовать дело. Другие связывают трагедию с возможными психическими или психологическими проблемами подростка.