В жестоком убийстве украинки с дочкой в Бельгии признался ее 16-летний сын. Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на прокуратуру Лёвена.

Украинка и ее шестилетняя дочь погибли в пожаре в пятницу. На обоих телах были ножевые ранения, а пожар был устроен преднамеренно, чтобы скрыть следы убийства.

После пятичасового допроса сын женщины признался, что он убил свою мать и сестру, а затем устроил пожар. На момент пожара он находился в школе, поэтому сначала его считали лишь очевидцем событий.

Причина совершенного поступка пока остается неизвестной, а мотив выясняется правоохранителями. Сам парень предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Украинская семья приехала в Бельгию три года назад, после начала полномасштабной войны. После временного пребывания в приемном центре, они поселились в старом приходском доме в Хаасроде.

Отец семьи сейчас находится в Украине и отвечает за транспортировку раненных на фронте. Взрослая же дочь проживает в Ирландии.

Напомним, в прошлом году в Германии убили двух молодых украинских баскетболистов. Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено на главном вокзале Оберхаузена.