Служащие Вооружённых сил, самовольно покинувшие места дислокации до 10 мая 2025 года, могут вернуться на службу по упрощённой процедуре до 30 августа 2025 года.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые имеют намерения вернуться из СОЧ, очень хочу попросить обратить внимание на эти сроки", – подчеркнула Черногоренко.

Напомним, военные, самовольно покинувшие места дислокации после 29 ноября были лишены упрощённой процедуры возвращения на службу.

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