Без очередей и визита в ТЦК. В Минобороны предлагают украинцам льготную оплату штрафов через Резерв+
Министерство обороны Украины предлагает нарушителям военного учёта смягчённую меру ранее определённой ответственности.
Об этом сообщила заместитель министра Екатерина Черногоренко на своей странице в Фейсбуке.
В рамках этой инициативы, в приложении "Резерв+" началось тестирование функции оплаты штрафов онлайн.
Благодаря этому военнообязанные, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года, имеют возможность зарегестрироваться и оплатить только половину штрафа – 8,5 тысяч грн.
..
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.