Министерство обороны Украины предлагает нарушителям военного учёта смягчённую меру ранее определённой ответственности.

Об этом сообщила заместитель министра Екатерина Черногоренко на своей странице в Фейсбуке.

В рамках этой инициативы, в приложении "Резерв+" началось тестирование функции оплаты штрафов онлайн.

Благодаря этому военнообязанные, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года, имеют возможность зарегестрироваться и оплатить только половину штрафа – 8,5 тысяч грн.

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