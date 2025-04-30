В Ивано-Франковске задержали дезертира, который инсценировал свое исчезновение, чтобы его семья получила миллионную компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в Фейсбуке.

По данным следствия, в конце августа 2023 военнослужащий самовольно покинул место службы в Луганской области, о чем сразу известил своих родственников. В воинской части его признали пропавшим без вести, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации семье без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где нашли документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Подозрения по этому делу получили все три родственника: военный и его мать с братом.

Ранее в ГБР рассказали, сколько ушедших в самоволку военных вернулись в строй благодаря закону о декриминализации СОЧ.

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