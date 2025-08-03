Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он будет отвечать за модернизацию украинской авиации и интеграцию с НАТО.

Об этом украинский президент написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил ВСУ", - написал Зеленский.

Он отметил, что Кривоножко будет отвечать за реализацию стратегии развития украинской авиации на ближайшие 20 лет, включая интеграцию иностранной техники и укрепление ПВО.

Главной целью президент назвал создание "одной из самых мощных авиационных сил в Европе", способной взаимодействовать с НАТО.

В июле Кривоножко исполнилось 60 лет. Известно, что с конца августа 2024 года и уже почти год Кривоножко был исполняющим обязанности командующего ВС, после того как был уволен предыдущий глава этого рода войск Николай Олещук на фоне скандала с первой потерей украинского F-16.

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