Кабинет министров Украины назначил Елену Ивановскую новым уполномоченным по защите государственного языка вместо уволенного Тараса Креминя.

Об этом сообщается в телеграм-канале украинского правительства.

В Кабмине отметили, что решение о назначении Ивановской языковым омбудсменом приняли путем открытого голосования.

Елена Ивановская – доктор филологических наук, преподает на кафедре фольклористики КНУ имени Т.Г. Шевченко. Она занималась научными исследованиями в области украинского языка.

В ее активе - более сотни научных публикаций, включая работы о статусе государственного языка, его функционировании в различных сферах и вопросах языковой идентичности.

Напомним, 2 июля Кабмин уволил Тараса Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка.

Как мы писали, Креминь проработал на своей должности пять лет. Из госбюджета на него ежегодно тратили 14-20 миллионов гривен. В своей декларации о доходах за 2024 год Креминь указал зарплату в 1,1 миллиона гривен - то есть он получал около 94 тысяч гривен в месяц.

Ранее украинские издания сообщали, что место Креминя может занять актер Александр Завальский, который против насильственной украинизации.