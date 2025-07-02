Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил Тараса Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

У Креминя закончился контракт.

"Кабмин уволил Креминя Тараса Дмитриевича с должности уполномоченного по защите государственного языка с 08.07.2025 в связи с истечением срока назначения на должность", - сказано в публикации.

Также правительство уволило с занимаемых должностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григория Ищенко и первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Николая Кравчука.

Креминь проработал на своей должности пять лет. Из госбюджета на него ежегодно тратили 14-20 миллионов гривен. В своей декларации о доходах за 2024 год Креминь указал зарплату в 1,1 миллиона гривен - то есть он получал около 94 тысяч гривен в месяц.

На днях украинские СМИ писали, что его место может занять актер Александр Завальский.