Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №496/2025 появился сегодня на сайте Офиса Президента.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Другим своим указом №495/2025 глава государства уволил Александра Литвиненко с должности секретаря СНБО.

Зеленский поручил новому секретарю СНБО Умерову "активизировать переговорный трек".

"Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - пишет президент.

Ранее ходили слухи о назначении экс-министра обороны послом в США. Сообщалось, что Вашингтон отверг его кандидатуру из-за гражданства США. В близких к ОП медиа публиковали версию, что Умерова решили оставить в Украине как эффективного руководителя переговорной группы с РФ - в случае назначения послом в Штатах он бы не смог исполнять эту функцию.

Послом США Зеленский уже выдвинул бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольгу Стефанишину, которая является фигуранткой дела о коррупции.

Подробнее о перестановках в Кабмине мы писали в отдельном материале.