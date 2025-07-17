Президент Украины Владимир Зеленский назначил уже бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольгу Стефанишину послом в США. Она должна заменить Оксану Маркарову.

Об этом Зедленский написал в своем Telegram-канале.

"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - написал президент.

Он напомнил, что Стефанишина участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества и создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

"Будем работать с Америкой именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - написал Зеленский.

Ранее ходили слухи, что Стефанишина уедет послом в Европейский Союз. Однако уже сегодня сообщалось, что ее отправят в США.

При этом в отношении чиновницы в Украине открыто уголовное дело о злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями.