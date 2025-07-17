Верховная Рада утвердила Юлию Свириденко на должность нового премьер-министра Украины.

Ее кандидатуру поддержали 262 народных депутата.

Голоса по фракциям и депутатским группам распределились следующим образом:

"Слуга народа" - 201;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" - 0;

"Голос" - 1;

"Восстановление" – 10;

"За будущее" – 12;

"Доверие" – 15.

До назначения уроженка Чернигова Свириденко была министром экономики и первым вице-премьером Украины. Сейчас чиновнице 39 лет. Ее отец был главой Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, мать работала в аппарате областной администрации. Она окончила факультет экономики, менеджмента и права Киевского национального торгово-экономического университета.

Свириденко работала в частных компаниях, Черниговской областной государственной администрации и Кабмине.

Напомним, 16 июля парламент поддержала отставку Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. За проголосовал 261 депутат.

Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года и он стал самым долго действующим премьером в истории независимой Украины.

Вчера глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия приводил полный список нового Кабмина, поданного на утверждение парламентом. Согласно этому списку, сохранить свои портфели в новом правительстве должны министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр финансов Сергей Марченко, министр иностранных дел Андрей Сибига.