Рада утвердила Свириденко на должность нового премьера
Верховная Рада утвердила Юлию Свириденко на должность нового премьер-министра Украины.
Ее кандидатуру поддержали 262 народных депутата.
Голоса по фракциям и депутатским группам распределились следующим образом:
- "Слуга народа" - 201;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батькивщина" - 0;
- "Голос" - 1;
- "Восстановление" – 10;
- "За будущее" – 12;
- "Доверие" – 15.
До назначения уроженка Чернигова Свириденко была министром экономики и первым вице-премьером Украины. Сейчас чиновнице 39 лет. Ее отец был главой Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, мать работала в аппарате областной администрации. Она окончила факультет экономики, менеджмента и права Киевского национального торгово-экономического университета.
Свириденко работала в частных компаниях, Черниговской областной государственной администрации и Кабмине.
Напомним, 16 июля парламент поддержала отставку Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. За проголосовал 261 депутат.
Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года и он стал самым долго действующим премьером в истории независимой Украины.
Вчера глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия приводил полный список нового Кабмина, поданного на утверждение парламентом. Согласно этому списку, сохранить свои портфели в новом правительстве должны министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр финансов Сергей Марченко, министр иностранных дел Андрей Сибига.