Зеленский сообщил о перестановках в Кабмине. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин станет главой "Укроборонпрома".

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

"Сегодня уже начались юридические процедуры по обновлению правительства – депутаты поддержали отставку премьер-министра. Утром мы провели совещание с Денисом Шмыгалем по оборонным вопросам, вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным. Мы договорились о новых подходах к управлению оборонной сферой... Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", - сказал Зеленский.

Между тем глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид  Арахамия привел полный список нового Кабмина, поданного на утверждение  парламентом:

  • Юлия Свириденко – премьер-министр;
  • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко – министр юстиции;
  • Светлана Гринчук – министр энергетики;
  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко – министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой – министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко – министр финансов;
  • Андрей Сибига – министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль – министр обороны.

Ранее мы сообщали, что Рада поддержала отставку Кабмина.

Мы также анализировали, что означают перестановки в правительстве.

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