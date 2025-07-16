Кто сохранит портфели? Названы полный состав нового Кабинета министров и следующий глава "Укроборонпрома"
Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин станет главой "Укроборонпрома".
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
"Сегодня уже начались юридические процедуры по обновлению правительства – депутаты поддержали отставку премьер-министра. Утром мы провели совещание с Денисом Шмыгалем по оборонным вопросам, вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным. Мы договорились о новых подходах к управлению оборонной сферой... Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", - сказал Зеленский.
Между тем глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия привел полный список нового Кабмина, поданного на утверждение парламентом:
- Юлия Свириденко – премьер-министр;
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко – министр юстиции;
- Светлана Гринчук – министр энергетики;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко – министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой – министр образования и науки;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Андрей Сибига – министр иностранных дел;
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль – министр обороны.
Ранее мы сообщали, что Рада поддержала отставку Кабмина.
Мы также анализировали, что означают перестановки в правительстве.