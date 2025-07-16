Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин станет главой "Укроборонпрома".

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

"Сегодня уже начались юридические процедуры по обновлению правительства – депутаты поддержали отставку премьер-министра. Утром мы провели совещание с Денисом Шмыгалем по оборонным вопросам, вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным. Мы договорились о новых подходах к управлению оборонной сферой... Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", - сказал Зеленский.

Между тем глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия привел полный список нового Кабмина, поданного на утверждение парламентом:

Юлия Свириденко – премьер-министр;

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко – министр юстиции;

Светлана Гринчук – министр энергетики;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко – министр внутренних дел;

Оксен Лисовой – министр образования и науки;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов;

Андрей Сибига – министр иностранных дел;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль – министр обороны.

Ранее мы сообщали, что Рада поддержала отставку Кабмина.

Мы также анализировали, что означают перестановки в правительстве.