Шмыгаль станет министром обороны, а Свириденко - премьером. Нардеп сообщает последние слухи по новому Кабмину
Народный депутат Ярослав Железняк сообщает последние слухи по новому Кабинету министров, который планируют обновить в ближайшие два дня.
Премьер Денис Шмыгаль уходит в отставку и становится новым министром обороны. Рустем Умеров уезжает послом в США. Глава Минстратпрома Герман Сметанин теряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны.
Новым премьером становится Юлия Свириденко, ныне возглавляющая Минэкономики.
Минэкономики соединят с Минагрополитики и Минэкологии в Министерство ресурсов, которое возглавит Алексей Соболев - заместитель Свириденко. Министр агрополитики Виталий Коваль теряет должность. Ему предлагают вернуться на пост главы Фонда госимущества.
Минюст возглавит Герман Галущенко, ныне работающий в Минэнерго. Вместо него назначат Светлану Гринчук, ныне работающую в Минэкологии.
Михаил Федоров станет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации.
Вице-премьер по восстановлению - Алексей Кулеба.
Игоря Клименко, возможно, повысят до вице-премьера по безопасности, но точно оставят на должности главы МВД.
Ольга Стефанишина теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уезжает послом в Евросоюз. Вместо нее новый вице-премьер по евроинтеграции - Тарас Качка, ныне работающий замглавы Минэкономики.
Главу Минединства Алексея Чернышова, который проходит по уголовному делу, увольняют, а его министерство, созданное только в прошлом году, объединят с другим ведомством.
Министерство Кабмина ликвидируют, Олега Немчинова уволят.
Матвей Бедный сохранит должность министра спорта.
Министром соцполитики вместо Оксаны Жолнович станет Денис Улютин - замминистра финансов.
Наталья Калмыкова сохраняет должность министра по делам ветеранов.
Министр образования Оксен Лисовой и министр здравоохранения Виктор Ляшко сохранят должность, хотя ходили слухи об их отставке.
Глава Минфина Сергей Марченко и глава МИД Андрей Сибига также сохранят должности.
Глава Минкульта Николай Точицкий уезжает послом в Страсбург. Сменщика пока нет, есть слухи о Веронике Селеге.
Напомним, вчера Денис Шмыгаль подал заявление об увольнении с поста премьер-министра Украины.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин после ухода Шмыгаля.