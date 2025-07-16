Народный депутат Ярослав Железняк сообщает последние слухи по новому Кабинету министров, который планируют обновить в ближайшие два дня.

Премьер Денис Шмыгаль уходит в отставку и становится новым министром обороны. Рустем Умеров уезжает послом в США. Глава Минстратпрома Герман Сметанин теряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны.

Новым премьером становится Юлия Свириденко, ныне возглавляющая Минэкономики.

Минэкономики соединят с Минагрополитики и Минэкологии в Министерство ресурсов, которое возглавит Алексей Соболев - заместитель Свириденко. Министр агрополитики Виталий Коваль теряет должность. Ему предлагают вернуться на пост главы Фонда госимущества.

Минюст возглавит Герман Галущенко, ныне работающий в Минэнерго. Вместо него назначат Светлану Гринчук, ныне работающую в Минэкологии.

Михаил Федоров станет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации.

Вице-премьер по восстановлению - Алексей Кулеба.

Игоря Клименко, возможно, повысят до вице-премьера по безопасности, но точно оставят на должности главы МВД.

Ольга Стефанишина теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уезжает послом в Евросоюз. Вместо нее новый вице-премьер по евроинтеграции - Тарас Качка, ныне работающий замглавы Минэкономики.

Главу Минединства Алексея Чернышова, который проходит по уголовному делу, увольняют, а его министерство, созданное только в прошлом году, объединят с другим ведомством.

Министерство Кабмина ликвидируют, Олега Немчинова уволят.

Матвей Бедный сохранит должность министра спорта.

Министром соцполитики вместо Оксаны Жолнович станет Денис Улютин - замминистра финансов.

Наталья Калмыкова сохраняет должность министра по делам ветеранов.

Министр образования Оксен Лисовой и министр здравоохранения Виктор Ляшко сохранят должность, хотя ходили слухи об их отставке.

Глава Минфина Сергей Марченко и глава МИД Андрей Сибига также сохранят должности.

Глава Минкульта Николай Точицкий уезжает послом в Страсбург. Сменщика пока нет, есть слухи о Веронике Селеге.

Напомним, вчера Денис Шмыгаль подал заявление об увольнении с поста премьер-министра Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин после ухода Шмыгаля.