Новый Кабинет министров в Украине появится в четверг, 17 июля.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на депутатов "Слуги народа".

По их словам, в среду будут проголосованы отставка нынешнего правительства премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а в четверг - назначения новых премьера и министров.

Отмечается, что при этом "слугам" пока не озвучили кандидатов.

Напомним, официально уже известно, что Кабмин возглавит министр экономики Юлия Свириденко.

Как мы рассказывали, слухи о перестановках во власти ходили ещё с июня. Тогда появилась информация о том, что Офис президента планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на его место Юлию Свириденко.

Об остальных возможных перестановках в украинском правительстве мы писали в отдельном материале.

Также мы подробно разбирались в том, почему власти Украины хотят перетрясти Кабинет министров.

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