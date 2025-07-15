Денис Шмыгаль подал заявление об увольнении с поста премьер-министра Украины.

Он опубликовал его в своем телеграм-канале.

Заявление адресовано Верховной Раде.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - сказано в документе.

В публикации Шмыгаль также разместил благодарности.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства!" - написал Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль возглавил украинское правительство 4 марта 2020 года. На этой должности он сменил Алексея Гончарука. На момент поступления предложения возглавить Кабмин он был исполняющим обязанности вице-премьера. В целом же в правительство его пригласили с подачи первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров после ухода Шмыгаля.