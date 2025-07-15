США скептически отзывались о работе вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, которую Владимир Зеленский предложил назначить вместо Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Об этом в интервью Ютуб-каналу "Суперпозиция" заявила народный депутат Анна Скороход.

По ее словам, выбор пал на Свириденко, потому что она "любимица Ермака": "Госпожа Свириденко - любимица Ермака, поэтому произошел такой выбор".

Скороход заверила, что не будет голосовать за ее утверждение на новый пост.

"Потому что я очень много слышала о её работе, профессиональной деятельности, в том числе от наших американских партнёров. И к сожалению, по моему мнению, она не дотягивает до такого высокого уровня", - заявила депутат.

Как она добавила, американцы не возразили против планов назначить Свириденко, потому что у них "нет того влияния, о котором все так много говорят".

"На сегодняшний день большее влияние в Украине имеет Великобритания", - отметила Скороход.

Ранее мы писали, что власти нарушили процедуру назначения премьера. Согласно Конституции его кандидатуру должна внести правящая коалиция в парламенте, однако это сделал Зеленский.

Уволить некоторых министров кабинета и Шмыгаля планируют в среду, а назначить новых членов правительства и Свириденко его главой - в четверг.