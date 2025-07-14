В контексте анонсированной на этой неделе властями замены премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ряд экспертов и депутатов заявляют, что это будет незаконным действием, так как статья 10 закона о военном положении гласит, что нельзя прекращать полномочия Кабмина и его главы во время военного положения.

Однако власть, похоже, решила обойти этот момент ссылкой на норму другого закона.

Народный депутат Дмитрий Микиша ("Слуга народа") из комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти отметил, что согласно статьи 115 Конституции и 17-го закона о Кабинете министров правительство в случае отставки продолжает исполнять свои полномочия до начала работы вновь созданного Кабмина. Таким образом, их полномочия не прекращаются.

Напомним, что уволить некоторых министров и премьера Шмыгаля планируют в среду, а назначить новых членов Кабмина и министра экономики Юлию Свириденко его главой - в четверг.

При этом, согласно Конституции, кандидатуру нового премьера должна внести правящая коалиция (в нынешнем парламенте это монобольшинство "Слуги народа"). При том, что инициировал замену премьера президент Украины Владимир Зеленский. То есть фактически процедура уже нарушена. Хотя формально, скорее всего, ее выдержат, и внесение кандидатуры премьера будет идти от фракции правящей партии.

Впрочем, происходящее лишний раз подчеркивает полную зависимость нынешнего парламента от президента и его Офиса.