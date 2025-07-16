Сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала отставку Кабинета министров.

Теперь премьер Денис Шмыгаль и все министры получили приставки исполняющий обязанности, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовал 261 депутат.

Ожидается, что завтра Шмыгаль будет назначен министром обороны, а кресло премьера займет Юлия Свириденко, которая возглавляла Минэкономики.

Рустем Умеров уезжает послом в США. Глава Минстратпрома Герман Сметанин теряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны. Министр образования Оксен Лисовой и министр здравоохранения Виктор Ляшко сохранят должность, хотя ходили слухи об их отставке. Глава Минфина Сергей Марченко и глава МИД Андрей Сибига также сохранят должности.

Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года - он стал самым долго действующим премьером в истории независимой Украины.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский уже сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров после ухода Шмыгаля.